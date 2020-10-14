السينما المصرية تنعي صوتها.. الفنان المصري محمود ياسين في ذمة الله

توفي صباح اليوم الفنان المصري الكبير محمود ياسين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونعى عمرو محمود ياسين والده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فقال قائلا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء..”.

الفنان الراحل محمود ياسين :

وللفنان الراحل تاريخ طويل من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والدرامية، وهو متزوج من الفنانة والممثلة المصرية شهيرة ولديهما نجلان هما “عمرو ورانيا”.

ولد الفنان محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وفي المسرح له عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

وفي مجال الأفلام له ذخيرة كبيرة، أهمها فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

كما قدم في التلفزيون عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

وبسبب صوته الرخيم ، وتمتعه بأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدواراً قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

ونعى عدد من الفنانين ، الفنان محمود ياسين على رأسهم الفنان المصري محمد هنيدي الذي رثاه بأرقى الكلمات قائلاً: “مش هننساك ولا هننسى صوتك”.