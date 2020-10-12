ما هو تفسير رؤية الذهب في المنام ؟

يعتبر الذهب رمزاً من رموز الثراء والغنى والقوة للإنسان في الحياة، لكن للذهب في علم تفسير الأحلام معاني أخرى قد لا تتوافق مع معناه في الواقع.

فالذهب في الحياة هو ثروة لكنه في المنام قد يكون هماً وغماً ونكد، بحسب المفسرين.

تفسير ابن سيرين رؤية الذهب في المنام:

يقول ابن سيرين أن الذهب في الحلم رديء في التأويل ولا خير في رؤيته، ويستند ابن سيرين بتفسيره رؤية الذهب إلى كراهة لونه الأصفر وكراهة لفظ اسم الذهب، وبذلك يكون المعنى العام لرؤية الذهب في المنام الهم والغم والأذى في المال إلَّا إن كانت الرائية امرأة.

ما هو تفسير ارتداء الذهب في المنام ؟

يقول ابن سيرين أن من رأى أنه يلبس شيئاً من الذهب في المنام فهو يصاهر رجالاً غير أكفاء، ولبس القلادة من الـذهب في المنام تدل على تولي المناصب وحمل الأمانة، ولبس سوار من الـذهب في المنام قد يدل على الميراث.

ورؤية سوارين من الـذهب أو الفضة تدل على وقوع مكروه للرائي مما تملكه يداه.

وعن لبس خاتم الذهب في الحلم يقول ابن سيرين أن لا خير فيه، وقد يدل خاتم الذهب في المنام على امرأة ذهب مالها.

تفسير رؤية الذهب في المنام للمرأة المتزوجة والعزباء:

حسب ابن سيرين فرؤية الحلي للرجال جميعها لا خير فيها ما عدا الخاتم والقلادة والقرط والعقد في المنام، أما للنساء فالحلي كلها زينة للنساء ولبس الـذهب والفضة في المنام للمرأة خير على كل حال.

ورؤية الـذهب في المنام للمرأة يدل على ابنها الذكر، أما الفضة تدل على ابنتها.

ورؤية خلخال الـذهب أو سوار ذهب للمرأة قد تدل على الزوج، وخاتم الـذهب في المنام للمرأة يدل على الزوج ويدل على أنها ترى سروراً في حياتها الزوجية، وقد يدل خاتم الـذهب في المنام على الولد العزيز.

أما رؤية خاتم الـذهب للعزباء بدون فص أو حجر يدل على انشغالها بأمر ما يحبسها عن بقية مهامها لأن الخاتم يسمى محبس.

رؤية استخراج الذهب في المنام:

يقول ابن سيرين أن السبيكة الذهبية في المنام ذهاب لمال الرائي، ومن أصاب الذهب في المنام أصابه الهم والغم بقدر ما رأى من الـذهب.

أما رؤية تذويب الذهـب أو صهر الـذهب في المنام فتدل على تورط الرائي في جدال مكروه ويصير سيرة على الألسنة، وسبائك الذهب في المنام فيها شر وأذى أكثر من الذهب المصنوع.

تفسيرات أخرى لرؤية الذهب في الحلم:

رؤية البيت من ذهب أو من رأى بيته مذهباً فذلك قد يدل على وقوع حريق في منزله.

رؤية تحول الـذهب إلى الفضة في المنام تدل على تغير الأحوال من الزيادة إلى النقص.

من رأى أنه يشرب من آنية ذهب فإنه مغتر بالحياة الدنيا وزينتها ومن رأى أنه يأكل بآنية من ذهب فإنه لا يستفيد من أكله

فليس فيه بركة، ومن رأى أنه يأكل بملعقة من ذهب فإنه يجامل الناس ويكذب عليهم وينافقهم.

أما تحول الفضة إلى ذهب في المنام فتدل على تحسن الأمور والنماء في الأهل والرزق.

رؤية اليدين من ذهب في المنام قد تدل على الشلل، ورؤية العين من ذهب في المنام تدل على فقدان البصر .

ومن رأى أن رجليه أصبحتا من ذهب ذهبت قوته، ومن رأى يديه أصبحتا ذهباً ذهب عطاؤه وخيره.