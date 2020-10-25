ما حقيقة موقع mbc55 الذي يكشف من زار ملفك الشخصي على فيسبوك ؟

انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي رابط موقع mbc55 الذي يستطيع أن يكشف لك من زار ملفك الشخصي على فيسبوك.

حيث تناقل رواد فيس بوك والشبكات الاجتماعية الأخرى رسالة مفادها أنه يمكن بالفعل معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك بسهولة وأيضاً مدة تواجده على حسابك الشخصي.

مما دفع عدد من المستخدمين إلى زيارة هذا الموقع، الذي يدعي توفير الخاصية التي يطلبها آلاف المستخدمين، بغرض معرفة من دخل إلى ملفه الشخصي وكم قضى من الوقت داخله.

ما هو موقع mbc55 وكيف يعمل ؟

الموقع عبارة عن نسخة ويب بسيطة يطرح عليك أول سؤال وهو كيف تعرفت على الموقع من أي مكان بالضبط ويتيح لك العديد من الخيارات منها فيسبوك أو واتساب أو غوغل أو الأصدقاء.

ولكن جميع الأجوبة تؤدي إلى نفس السؤال وهو “ما الذي تفضله في الإشعارات، هل اسم الزائر فقط أم اسم الزائر ووقت الزيارة، أو اسم الزائر ووقت الزيارة والمدة التي قضاها بداخل ملفك الشخصي؟”.

وهناك زر للتأكد من أنك إنسان ولست روبوت ويتطلب الإجابة عن سؤال جمع قلم، ثم يتم توجيهك إلى صفحة تتضمن الرسالة التي عليك نشرها ويطلب منك الموقع ما يلي:

بعد القيام بالمطلوب والضغط على زر تفعيل الخاصية ستظهر لك رسالة خطأ، وستذهب لتقوم بنشر الرسالة في المزيد من الصفحات على فيسبوك والمجموعات العامة، ثم تضغط على الزر نفسه ليوجهك إلى الإعلانات التي ستظهر لك على الشاشة، وهي إعلانات مختلفة ومتنوعة ولا علاقة لها بالخاصية.

ولكن في الحقيقة لم يقدم فيس بوك أي طريقة رسمية يمكنك من خلالها معرفة من شاهد ملفك الشخصي على الموقع، بسبب مخاوف الخصوصية.

و بالتالي فإن موقع mbc55 للأسف ليس صحيحاً ولن يفعل لك الخاصية التي يروج لها، فهي غير موجودة على فيسبوك ولا يستطيع هو أيضاً تفعيلها.

ولكنه لا يشكل أي تهديد أمني على حسابك، لكن إرسال نفس الرسالة للكثير من الأشخاص يعرض موقعك للحظر المؤقت أو الشامل لأن حسابك مزعج.