ما تفسير رؤية فستان الزفاف في الحلم ؟

اختلف المفسرون في تفسير رؤية فستان الزفاف في الحلم لكلاً من المتزوجة والعزباء والحامل .

ويعتبر فستان الـزفاف حلم كل فتاة بأن ترتديه، وعند رؤيته في الحلم يبعث في نفسها الفرح والسرور وتشعر بالسعادة البالغة فهو يعد رمزاً للتفاؤل وللحياة الجديدة الجميلة التي تنتظرها.

ولكن عندما ترى السيدة الفستان لا تعرف ما دلالته فهو في عقلها يدل على الخير لكن هل فعلاً يدل على الخير أم لا؟.

رؤية فستان الزفاف في المنام للفتاة العزباء:

إن رأت الفتاة الغير متزوجة نفسها ترتدي فستان أبيض فهذا يدل على صلاح دينها والعلاقة الجيدة بينها وبين الله، كما يدل على الستر أيضاً.

وإن رأت الفتاه الشخص الذي ستتزوجه يقف بجانبها وهي ترتدي الفستان فيدل ذلك على الخير من معنى اسم الزوج في المنام.

وإن رأت الفتاة العزباء نفسها ترتدي فستان زفاف وكان ذلك الحلم في يوم الخطوبة فهذا يدل على أن هذا الشخص لن يكون من نصيبها.

وإن رأت فتاة أصغر من سن الزواج نفسها ترتدي فستان أبيض فهذا يدل على البشرى السارة والخير الآتي إليها.

رؤية فستان الزفاف في المنام للمتزوجة :

تعتبر رؤية فستان الزفاف للسيدات بصورة عامة في الحلم تدل على الفرحة المنتظرة والقادمة وأنها سوف تعيش حياة سعيدة وهانئة مع من تحب.

إذا رأت السيدة في الحلم نفسها أو أحد من أقاربها ترتدي فستان زفاف أبيض ناصع البياض فهذا يدل على أن هناك ثروة طائلة في طريقها إليها.

وإن رأت السيدة نفسها او أحد من أقاربها ترتدي فستان زفاف ولكنه متسخاً فهذا يدل على أنها ستمر بمرحلة من الهم والغم الشديدين.

ويشير الفستان الأبيض أيضا للزواج وللصحة والستر.

كما يشير رؤية الفستان الأبيض في الحلم إلى أن التي سترتدي الفستان ستنجب ذكرا.

وإن رأت السيدة المتزوجة نفسها ترتدي فستان أبيض فهذا يدل على صلاح أمورها وأن الله يسترها، ودلالة على حب زوجها لها.

وإن رأت المرأة المطلقة أو من توفى عنها زوجها أنها ترتدي فستان زفاف أبيض فهذا يدل على صلاح الأمر والستر من عند الله.

وإن رأت أنها ترتدي فستان طويل فيدل على طول العمر والبركة فيه.

وإن رأت السيدة نفسها ترتدي فستان زفاف ولكنه ممزق فهذا يدل على أنها ستحصل على بعض الأمور التي تريدها في الحياة ولا تحصل على البعض الآخر.

فستان الزفاف في المنام للحامل:

وعندما ترى المرأة الحامل نفسها ترتدي فستان أبيض خاص بالزفاف فهذا يدل على أن الله سيشفيها من أثر المتاعب التي مرت بها أثناء الحمل.

وتدل أيضاً على أن الله سيرزقها بالمولود الذي تتمناه سواء كان ذكرا أو أنثى وأن موعد الولادة سيكون في القريب العاجل.