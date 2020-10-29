توقعات صادمة تطلقها ليلى عبد اللطيف منها ما يتعلق بالسوريين

أطلت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بسلسلة توقعات جديدة منها ماهو جيد ومنها ماهو خطير، إلا أنها خصت ببعض توقعاتها السوريين.

توقعات ليلى عبد اللطيف :

حيث أطلت ليلى عبد اللطيف عبر تطبيق “بوديو” مع الإعلامي علاء مرعب وأطلقت سلسلة توقعات منها:

– أعمال فوضى وشغب في عدد من الولايات الأميركية.

– تظاهرات بالملايين في الصين.

– عملة جديدة تظهر في العالم غير الدولار في المستقبل القريب.

– خلاف روسي – إيراني للعلن.

– إغلاق بعض مطارات لأسباب أمنية في الفترة القادمة.

– يشهد العراق اغتيالات متعددة تطال شخصيات سياسية مهمة.

– سنشهد المزيد من التطبيع بين “اسرائيل” ودول عربية أخرى.

– زلزال يضرب اليونان ويتردد نحو تركيا وقبرص وقد يتأثر لبنان.

– فيروس “كورونا” كما ظهر فجأة سيختفي وعلاجه أسهل من حبة الأسبرين.

– الزواج المدني سيصبح مسموحاً وشرعاً في عدد من الدول العربية.

– نشهد محاكمات لعدد من رجال الدين في لبنان وبعض الدول.

– دور كبير للواء خليفة حفتر ونرى سيف الدين القذافي في الحكم في ليبيا.

– يستعد الاعلام التركي لحملة هجوم واسعة تطال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفوضى وشغب في تركيا.

– أعمال شغب في روسيا.

– الإرهاب يضرب فرنسا من جديد وينتهي بأحداث مؤسفة.

– عودة عدد كبير من السوريين إلى بلدهم.

– نرى في العام 2021 حرائق مفتعلة تطال بعض الأماكن الدينية في عدد من الدول العربية والأجنبية.

– الحرائق في لبنان وكل الدول كانت مفتعلة عبر طائرات صغيرة.

– أحداث مؤسفة تقع بين تشرين الأول وتشرين الثاني وتثير قلقاً وبلبلة في الشارع.

– الدولار في لبنان لو انخفض للـ4000 سيرتفع مجدداً.

– شبح الاغتيالات لم ينته بعد في كل العالم.

– أحداث 11 أيلول ستتكرر بنفس المشهد وتطال إحدى الدول.

– جريمة تهز الرأي العام تحصل في منزل شخصية سياسية.

– أحداث أمنية وتطورات في الشارع اللبناني والأوضاع تخرج عن السيطرة في عدد من المناطق.