كاريس بشار و نظلي الرواس بصورة محرجة للغاية

شاركت الفنانة السورية نظلي الرواس من خلال خاصية الستوريز القصص المصورة في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة جديدة لها برفقة زميلتها الفنانة كاريس بشار.

وأثارت تلك الصورة جدل كبير بين المتابعين على مواقع التواصل، حيث أطلت كاريس بشار ونظلي من على شرفة إحدى الفنادق بإطلالة محرجة تلقوا عليها الانتقادات بشكل واسع.

وكانت نظلي قد ظهرت في الصورة وقد ارتدت كنزة تظهر مفاتنها وعلقت عليها قائلة: ” ببساطة..”.

وانقسم الجمهور لقسمين حيث أثنى القسم الأول على إطلالة الفنانتين بينما تعرضت الرواس لهجوم من الجمهور الذي اتهمها بتعمد كشف مفاتنها الملفتة في الصور.

هذا وكانت نظلي الرواس قد تألقت بالدور المهم الذي أدته في مسلسل شارع شيكاغو ، إلى جانب نخبة من الفنانين منهم أمل عرفة و شكران مرتجى و سلاف فواخرجي.