قوى الأمن تلقي القبض على عصابة تسرق أدوات البناء في لبنان

ألقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في لبنان القبص على عصابة تقوم بمعمليات سرقة لأدوات متنوعة من أعمال البناء.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية فقد تبين من خلال التحريات التي قام بها رجال الأمن المختصين أن هنالك عصابة تقوم بسرقة كميات من الحديد، والبطاريات، وأدوات تستخدم في أعمال البناء، وذلك من عدة ورش ضمن نطاق فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي.

وأضاف البيان: بعد التحريات رصد رجال الأمن كمين للعصابة المذكورة وتمكنو من إلقاء القبض عليهم وهم: “ح. ج. (مواليد عام 1983، سوري)، ع. ج. (مواليد عام 1987، سوري)، م. ج. (مواليد عام 2001، سوري)، ع. ج. (مواليد عام1999، سوري)، أ. ع. (مواليد عام 1995، سوري)، ع. ع. (مواليد عام 2006، سوري)، ع. ج. (مواليد عام 2004، سوري)، ع. ج. (مواليد عام 2003، سوري)، ك. ف. (مواليد عام 1983، فلسطيني).

وتابع البيان: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم يقومون ببيع المسروقات في إحدى بؤر تجميع الخردة في مدينة صيدا، كذلك تبين من خلال التحقيقات أنهم قاموا بسرقات أخرى في بلدة طنبوريت الجنوبية”.

هذا وتم إحالة العصابة إلى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.