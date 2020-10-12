قبلة بين أنجي خوري و أيمن زبيب تثير ضجة كبيرة (فيديو)

نشرت الفنانة الاستعراضية أنجي خوري فيديو عبر صفحتها الشخصية على انستغرام برفقة الفنان اللبناني أيمن زبيب .

وظهرت أنجي خوري في الفيديو وهي على المسرح برفقة الفنان في أحد حفلاته، حيث طبع أيمن زبيب قبلة على رأسها وسط تصفيق حار من الجمهور.

وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه:

“اشتقت لبيروت و سهر بيروت و لإلك يا احلا فنان أيمن زبيب راجعتلكن قريباً”.

وكشفت أنجي خوري عن عودتها القريبة إلى بيروت مما أثار جدلاً عبر مواقع التواصل خاصة بعد ترحيلها قسرياً من لبنان بسبب خلافاتها مع الفنانة قمر واتهامها لها باختطافها، بالإضافة لمشاركتها في احتجاجات لبنان.