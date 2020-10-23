في دولة عربية.. مصرف يمنح قرض للموظفين المتزوجين للمرة الثانية

أعلن مصرف عراقي عن منح قرض زواج للموظفين المتزوجين للمرة الثانية.

وفي خطوة غريبة من نوعها، أفاد المكتب الإعلامي لمصرف الرشيد العراقي عن قرار بمنح قرض زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على ألا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى.

و أضاف المصرف بأن “السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل بشرط أن يكون موظفاً على الملاك الدائم، وأن لا تقل خدمته عن سنتين”.

وعرض المصرف منح السلفة بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار) للموظف المتزوج للمرة الثانية من كلا الجنسين، بشرط ألا يكون استفاد من سلفة زواج سابقة.

و أثار قرار المصرف الكثير من الجدل في الأوساط العراقية، ولقي الكثير من الاعتراضات خاصة وأن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة أدت إلى تكرار تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين.