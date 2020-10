في الهند ... عالم يعثر على ثعبان نادر أبيض اللون (صورة)

عثر عالم طبيعة هندي على ثعبان نادر أبيض اللون في أحد الولايات الهندية.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بأن العالم الهندي راجيف، عثر بالقرب من مدينة جورجاون، بولاية هاريانا، على أندر ثعبان منقار ضيق العنق أبيض اللون.

