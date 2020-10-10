فيسبوك يحجب إعلانات عن بصل لمنظره الإباحي

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلان لمزرعة صغيرة في سانت جونز بكندا ، أحتوت صورة بصل يابس أثار الجدل والاستياء لدى المشرفون على التطبيق.

فيسبوك والإعلانات:

واعتبر المشرفين على الموقع ان هذا النوع من البصل يتمتع بشكل مثير جنسـياً إلى حد كبير وهو مو نوع “فالا –فالا”.

وقال مصدر في الشركة: “نحن نستخدم تكنولوجيا آلية لإخفاء الصور العـارية من تطبيقاتنا لكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه التقنيات التمييز بين البصلة و…”.

من جهته اعتبر مدير المؤسسة التي يعود لها الإعلان جاكسون ماكلين ، أن الأمر مضحك وقال: “يجب أن يكون لدى المرء خيالاً واسعاً جداً لكي يعثر على شيء مثير جنسـياً في صورة البصل”.

هذا وأكد ماكلين أن مبيعات الشركة ارتفعت بعد الحادث بشكل لافت خلال الفترة السابقة أكثر مما باعته في السنوات الخمس الماضية.