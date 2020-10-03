فيديو .. انجي خوري ترقص في ملهى ليلي في دمشق وتثير الجدل

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أثارت الفنانة الاستعراضية انجي خوري جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل بـ فيديو لها من أحد الملاهي الليلية وهي ترقص بملابس شبه عارية .
وشاركت انجي خوري فيديو فاضح من داخل أحد المراقص الليلية في دمشق وهي تؤدي أغنيتها التي أطلقتها منذ فترة وتحمل اسم “كالوبس” ، عبر صفحتها الشخصية على انستغرام

وظهرت خوري بلباس شفاف فاضح عاري الظهر والأكتاف كشفنت فيه عن مفاتنها وأجزاء واسعة من صدرها، وعلقت على الفيديو قائلة: “اشتقتلكم كتير”.

حيث ترك لها الجمهور العديد من التعليقات المسيئة التي انتقدت الظهور الفاضح لخوري، بينما تغزل قسم آخر بإطلالتها المثيرة وأثنوا على ظهورها وجرأتها في لباسها الفاضح.

فيديو .. انجي خوري ترقص في ملهى ليلي في دمشق وتثير الجدل

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