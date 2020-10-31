عملة أردوغان تواصل الانهيار.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية

تشهد الليرة التركية هزيمة لم تسجلها منذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة والعملات، ويتابع الدولار الأمريكي ارتفاعه بأسواق الصرف في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً للتداولات التي تم تسجيلها اليوم السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فقد بدأ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق التركية عند 8.317.ليرة تركية، ليرتفع بعد ذلك ليسجل 8.347

وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

من جهتهم توقع خبراء في مجال البورصة أن يكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة تركية، خلال الأيام المقبلة.

وكانت اللـيرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.