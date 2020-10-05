عادل كرم ينشر البرومو الأول الخاص به في مسلسل ” الهيبة الرد “

شارك الفنان اللبناني عادل كرم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل ” تويتر ” برومو مسلسل الهيبة – الرد، مشوقاً به الجمهور المتابع.

وظهر عادل من خلال البرومو وهو يحمل السلاح، ودعا جمهوره المتابع إلى محاولة تخمين طبيعة دوره في الجزء الرابع من العمل.

وقد أعلنت شركة الصباح عن عرض مسلسل الهيبة الرد في الأول من شهر تشرين الثاني، بعد ما كان من المقرّر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل بسبب وقف التصوير في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

هذا ويشارك في العمل الفنان تيم حسن ، ومنى واصف ، ديمة قندلفت ، أويس مخللاتي ، عبدو شاهين ، ناظم عيسى ، ليلى قمري ، وأشرف عليه درامياً فؤاد حميرة، وأخرجه سامر البرقاوي.