شكران مرتجى تنتفض وتوجه رسالة شديدة اللهجة

وجهت الفنانة شكران مرتجى رسالة شديدة اللهجة هاجمت فيها كل شخص يستخدم مواقع السوشال ميديا بطريقة سيئة، ويتهجم على الفنان ويتدخل بحياته الشخصية.

وقالت مرتجى من خلال منشور لها عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “بتعزي حدا بقولوا منافق….بتبارك لحدا بقولوا منافق…. بتقول الحمد لله عسلامة كمان منافق”.

وأكدت شكران أنه ليس من حق أحد أن يراسلها عبر حساباتها، ولا يحق لأحد أن يتحكم بحياتها الخاصة ومشاعرها، مشددة على أنها إنسانة حرة في حياتها ومما كتبته بصيغة التساؤل: “بيراقبوك عالخطوة و بيبعتولك عالخاص…ناس فاضية، طيب أنا مو حرة؟”.

كما أشارت إلى أن غالبية حسابات رواد مواقع التواصل مزيفة، وتم إنشاؤها فقط لإزعاج الفنان بحسب تعبيرها وقالت: “مين قلك إنت و هي أن حياة ومشاعر الفنان مباحة ويكم تحكموا عليها… و أنتوا متخفيين ورا أسماء و صور مزيفة”.

وأعربت الفنانة عن أسفها لوجود أشخاص لا يستطيعون تقبل فكرة المحبة، وما أسمته بالمجاملة الاجتماعية التي تحتم على الإنسان أن يتبعها في بعض الأوقات.

وختمت شكران مرتجى رسالتها قائلة: “ليش الكره معبي القلوب…لسا بتقولوا 2020 مو منيحة، لك أنتوا اللي مو مناح.. و كل شي منعمله رح يرجعلنا… و الله شايف شو عم نعمل”، وأعتبرت أن كل المراحل السيئة التي يعيشها العالم في الوقت الراهن بسبب عدم وجود المحبة والألفة بين الناس.