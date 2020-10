شكران مرتجى تنتفض وتوجه رسالة شديدة اللهجة

View this post on Instagram

هالحكي مو مشان حدا يقلي ولايهمك وحياتي ولاتردي وووو شكراً سلف هالحكي لننتبه ونحنا عم نعلق لأي حدا نحترم الناس ومشاعرها نفكر إنه حلوة المحبة إنه هي مساحتي الخاصة وجدت للتواصل الإجتماعي وماحدا يقلي بلوك المشكلة كتاررررررررررر بيزعلوا والله بيزعلوا😔