شاب يقتل صديقه بهذه الطريقة في ريف دمشق

عثر رجال الأمن التابعين لمركز شرطة خان الشيخ في ريف دمشق على جثة شاب موجودة ضمن الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، وذلك بعد إخبارهم من قبل الأهالي وتوجهم فوراً للتحري.

وخلال البحث شوهد شاب مفارق للحياة نتيجة دخول طلق ناري في الصدر، وعثر معه على بطاقة شخصية ليتبين أنه من مواليد 2006 ويدعى (يزن . ا) كما عثر بجانب الجثة على بارودة صيد.

وتبين من خلال التحقيق في الحادث أن المغدور كان برفقته صديقه المدعو (ابراهيم . ع) وأنهما كانا مع بعض أثناء رحلة صيد.

وتم إلقاء القبض على المدعو (ابراهيم) وإحضاره إلى مركز الشرطة وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل صديقه عن طريق الخطأ أثناء قيامهما بالصيد ضمن الأراضي الزراعية وأنه لم يكن قاصداً قتله وإنما كان يمازحه باعتقاده أن البارودة فارغة من العيارات النارية وتفاجئ بوجود طلق ناري بداخلها .

وتم تنظيم الضبط اللازم بحق الملقى القبض عليه والتحرز على بارودة الصيد وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً لينال العقاب اللازم له.