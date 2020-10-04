سيرين عبد النور تنشر صورة من دانتيل تثير تفاعلاً كبيراً

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع متابعيها عبر انستغرام صورة سيلفي جمعتها بالفنان السوري محمود نصر من كواليس تصوير مسلسل دانتيل .

وأرفقت سيرين الصور بتعليق قالت فيه: “مش أنا وعدتكن بسيلفي انا ومحمود؟ طيب صورتها ونسيت نزلها هلق رجعت لقيتها اشتقتلكن وانتو اشتقتو لميرنا ويوسف ؟”.

حيث تصدر مسلسل دانتيل الذي عرض مؤخراً عبر تطبيق “شاهد” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة محتلاً المرتبة الأولى، خلال شهر ونصف من عرضه، ولاقى تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتهى المسلسل بنهاية سعيدة جمعت بين سيرين ومحمود، فيما ينتظر الجمهور العربي عرض العمل على شاشة MBC.