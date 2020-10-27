سوري في سويسرا يصدم مراسل قناة أورينت ويحيي الجيش السوري والرئيس الأسد

أجرى مراسل قناة أورينت المعارضة حوارا ً مع رجل سوري يعيش في سويسرا منذ سنوات وقبل الأزمة السورية .

مراسلون – دمشق

و وجه مراسل القناة سؤالاً للرجل السوري عن بلاده سوريا ، وكان جوابه بالتحية لسوريا و الجيش السوري و الرئيس الأسد ، الأمر الذي شكل صدمة لمراسل القناة والمصور

و توقع مراسل القناة العميلة أن يكون جواب الرجل السوري هو التحية للمعارضة أو ما شابه ، إلا أن جواب السوري الأصيل خالف توقعاته ، و طلب من المراسل عرض المقابلة على وسائل التواصل

يذكر أن قناة أورينت كانت قد أوقفت بثها التلفزيوني على الأقمار الصناعية ، واقتصر عملها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد إفلاسها و توقف تمويلها من قبل الداعمين لها .

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المصدر : مراسلون + وسائل التواصل