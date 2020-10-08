سوريا .. قرار برفع سعر البنزين الحر اوكتان 95 (صورة)

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عدلت بموجب سعر البنزين اوكتان 95 الحر في سوريا ليرتفع بمقدار 275 ليرة.

سعر البنزين الحر الجديد:

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية مساء الأربعاء ، صورة القرار والذي يقضي بتعديل سعر ليتر بنزين الاوكتان ٩٥ (الحر فقط)ليصبح بـ 850 ليرة سورية بدلا من 575 ليرة سورية.

وجددت حماية المستهلك التأكيد على أن تعديل السعر يشمل فقط البنـزين اوكتان ٩٥ ولا يشمل البـنزين المخصص بيعه عبر البطاقة الذكية “البنزين المدعوم”.

ويعتبر قرار رفع سعر بنزين الاوكتان 95 ساري المفعول اعتبارا من الساعة 12 ليل أمس الأربعاء وكل مخالف لهذا القرار وكل من لا يعلن عن سعر ونوعية البنـزين بشكل واضح، سيخضع للعقوبات.

وبالنسبة للبنـزين المدعوم، سبق وأكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه لا صحة للشائعات المتداولة حول دراسة قرار لرفع أسعار البنزين حالياً.

يشار إلى أنه ومع مطلع آذار 2020 ، أصبح سعر ليتر البنـزين المدعوم 250 ليرة سورية، وليتر البنـزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، فيما تحدد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) بـ 575 ليرة.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عاطف نداف قد بين أن سعر البنـزين غير المدعوم سيتعدل وفق السعر العالمي أي سعر الكلفة زائد المصاريف.