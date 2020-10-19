سوريا تشهد أول حالة عدم استقرار محملة بأمطار رعدية ليومين

تتأثر سوريا بحالة عدم استقرار جوية حتى 27 تشرين تزداد الفعالية يوما بعد يوم يتخللها هطولات ماطرة عشوائية .

وبحسب المتنبئ الجوي باسل كيلاني ، فإن التاثير الأكبر لهذه الحالة الجنوبية سيكون في دمشق و ريفها، القلمون ، ثم الوسطى والساحلية.

في حين تبقى الحرارة اعلى من المعدل حتى 26 الشهر، وسط تحذيرات من التطرف الطقسي و الحراري الذي لم ينته ومازال امامنا الكثير من الاحوال الجوية الشاذة

طقس سوريا :

أما عن طقس الأيام المقبلة، فبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، نشهد حالة عدم استقرار ضعيفة خلال 48 ساعة القادمة مع زخات رعدية بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والمنطقة الساحلية .

اليوم الإثنين 19 تشرين الأول، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من /3-6/ درجات مئوية، والجو حاراً نهاراً وصحواً بشكلٍ عام، وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام خاصة في المرتفعات الجبلية.

أما الثلاثاء 20 تشرين الأول، تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً ، والأربعاء توالي درجات الحرارة انخفاضها.