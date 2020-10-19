سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين

انخفضت الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 19 تشرين الأول، خلال التداولات في السوق الموازية بعد أن ارتفعت سابقاً بشكل طفيف.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 7500 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع، وذلك بعد أن وصلت أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي إلى 8000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

هذا وتشهد السوق السوداء في لبنان تقلبات عدة، زادت من حدتها المراوحات الجارية في ملف التكليف الحكومي وسقف السحوبات الذي لن يقر بحسب بيان المصارف أمس الجمعة حيث تراجعت فجأة ثم عادت لترتفع تسعيرة الدولار وهي مذاك الحين تتراوح بين ارتفاع وتراجع مستمرين.