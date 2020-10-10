ستيفاني صليبا تعلق على الحرائق المندلعة في سوريا و لبنان

عبرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن حزنها وتضامنها مع سوريا ولبنان جراء الحرائق الكبيرة المنتشرة في الغابات والأراضي الزراعية.

ستيفاني صليبا – أخبار الفن

ونشرت صليبا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشوراً تضمن صورة للحرائق وأرفقته بتعليق كتبت فيه:

“قلوبنا عم تحترق والوجع كبير.. يارب تلطف فينا… برداً وسلاماً يا لبنان وسوريا”.

بدوره جمهور الفنانة تعاطف معها وعبروا عن أسفهم للحرائق المندلعة والخسائر الكبيرة التي منيت بها البلدين منذ ثلاثة أيام وحتى اليوم.

يذكر أن النيران اشتعلت في مناطق عديدة في سوريا وامتدت منها إلى لبنان منذ مساء الخميس الماضي، مخلفة أضراراً في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق منها ارتفاع درجات الحرارة عن واشتداد سرعة الهواء.