رفع سعر البنزين اوكتان 95 مرة جديدة.. قرارت تعديل مهمة تتعلق بالمحروقات

صرحت وزارة النفط بأنه سيتم ضخ كميات إضافية من مادة البنزين وذلك بالتزامن مع إعلان رئاسة مجلس الوزراء الاستمرار بتخفيض المخصصات للسيارات الحكومية حتى نهاية العام.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن نتيجة عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز العمرة وتوفر كميات إضافية من مادة البنزين ستقوم شركة محروقات خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية للقطر بغية إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي.

وبالتزامن مع ذلك نشرت رئاسة مجلس الوزراء أن العمل بالتعميم الصادر في شهر أيلول الماضي والقاضي بتخفيض المخصصات من مادة البنزين بالنسبة للسيارات الحكومية العاملة على البنزين بكافة المستويات من شهر تشرين الأول الحالي وحتى نهاية العام 2020، يستمر حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية وليتر البنزين اوكتان 95 إلى 1050 ليرة.

بينما استمر سعر ليتر مازوت التدفئة دون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام ، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق قرار عدلت بموجب سعر البنزين اوكتان 95 الحر في سوريا ليرتفع بمقدار 275 ليرة.