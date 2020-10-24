رؤية القطة في المنام .. ماتفسيرها وإلى ماذا تشير؟

فسر علماء التفسير رؤية القطة في المنام سواء للمرأة العزباء أو المتزوجة أو الحامل أو المطلقة أنها دلالة على وجود شخص ماكر وخادع، ولكن تختلف الرؤية حسب كل حالة.

تفسير حلم رؤية القطة لابن سيرين :

رؤية القطة ما هو إلا تمثيل العقل والشخصية القوية المستقلة وقد تكون دليلاً على جمال المرأة وأنوثتها ، وإذا رأته المرأة فهو بشرى بقدوم الخير نقاء العيش ورخائه.

رؤية القط الفارسي : ما هو إلا إشارة إلى أنفاق ذلك الشخص لأمواله في أمور الخير.

قط يفترس ويعض : هو إشارة إلى المتاعب والأزمات.

هجوم القط : إشارة إلى وقوع مشاجرة.

خدوش و خربشة القط : هي إشارة إلى وجود المشكلات والمتاعب بحياة ذلك الشخص ، وتعقد علاقاته.

القط ذات الحجم الكبير : هو إشارة إلى كثرة هموم الشخص وثقلها.

سماع صوت القطة : هو إشارة إلى المغامرة وفي بعض الأحيان قد يدل على النجاح ولكن بنسبة ضعيفة ، وإذا كان صوت ذلك القط مواء فهو أمر غير محمود يشير إلى أن هناك من يتكلم عن ذلك الشخص بكل سوء.

القط ذات لون عين أحمر : هو إشارة إلى النوايا السيئة والمكائد التي تُحاك ضد ذلك الشخص.

مداعبة القط : هي بشرى بالمقابلة القريبة لأحد الأشخاص ذو قيمة عالية في قلب الرائي.

قتل القط : هو دليل قوي ينذر بوقوع القهر والظلم في حياة ذلك الشخص.

تفسير حلم رؤية القطة السوداء في المنام:

القطط ذات اللون الأسود ما هي إلا فال سيء وأمر غير محمود وإشارة لوجود صديق مخادع وماكر ويكيد المكائد لصاحبه كما أنها إشارة إلى النوايا السيئة الغير صالحة.

تفسير حلم رؤية القطة البيضاء في الحلم:

ما هي إلا إشارة إلى الرفقة الطيبة الصالحة والأصدقاء الأخيار كما أنها رمز للأمن والأمان والراحة والطمأنينة ، كما أنها تكون دلالة على الحفاظ على الأموال.

تفسير رؤية القطة الرمادية في الحلم :

ما هو إلا إشارة إلى وجود خيانة من أحد الأقارب.

تفسير حلم طرد القطط في المنام والخوف منها :

رؤية القط الذكر ما هو إلا دلالة وإشارة للشخص الماكر والمخادع والخداع والمكر والخيانة والجفاء والهجر والحظ السيء.

إذا كانت القطة مؤنثة فهو على العكس أمر محمود وفال خير يٌبشر بالخير والزرق ، ولكن إذا كانت تلك القطة جائعة فهو أمر غير محمود ينذر بفقر الشخص واحتياجه الشديد.

وإذا كانت تلك القطط صغيرة فهي أمر محمود وفال طيب تبشر بالخير والرزق والسعادة والأخبار الجيدة فقد يكون نجاح أو حمل أو زواج أو مال قادم أو شفاء مريض أو ترقى في وظيفة أو عودة غائب.

تفسير حلم رؤية القطط تأكل اللحم للعزباء:

إذا رأت العزباء في منامها قطاً فهو إشارة إلى أن هناك أحد ما في حياتها يتصف بالمكر والخداع والخيانة وأنه غير جدير بثقتهم وأمانتها وحبها وزواجها.

رؤية الحامل قطة تهاجمها:

إذا رأت المرأة الحامل في منامها قطًا فهو أمر محمود يُبشر بإنجابها مولود ذكر.

تفسير رؤية القطط في المنام ومحاولة إخراجها من البيت للمتزوجة :

إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها قطاً فهو أمر غير محمود وفأل سيء يشير إلى الفشل في زواجها.