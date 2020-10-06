ديمة قندلفت تنشر فيديو من مسلسل الهيبة 4.. أحداث مفاجئة

شاركت الفنانة السورية ديمة قندلفت متابعيها عبر حسابها الرسمي في منصة تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستغرام فيديو جديد لها شوقت به الجمهور عن دورها في مسلسل ” الهيبة الرد “.

وظهرت ديمة بمشهد مرعب وإطلالة باردة من إحدى كهوف الـهيبة باللباس الأسود مع الريش والملامح الشريرة والمكياج القاسي.

وعلقت على الفيديو قائلة: ““رانيا عمران في الهيبة الرد لمخرجه سامر البرقاوي ابتداءً من 1 نوفمبر”، بينما رجح المتابعون أنها دورها سيكون قتل وهلاك جبل شيخ الجبل انتقاماً لمقتل والدها شقيق منى واصف في الجزء السابق.

كما تلقت الفنانة الثناء والمدح والتغزل بجمالها والتمنيات بالتألق بشخصيتها الجديدة من محبيها ورجحوا نجاح الجزء المقبل ببطلته السورية.

الجدير بالذكر أنه ستيم عرض مسلسل الـهيبة الرد في الأول من الشهر المقبل تشرين الثاني، وذلك بعد تأجيله في موسم رمضان الفائت بسبب جائحة كورونا وسينضم الى العمل كل من ديمة قندلفت وعادل كرم كوجوه جديدة مع الاحتفاظ بأبطال العمل منهم تيم حسن ، و منى واصف ، و روزينا لاذقاني ، و أويس مخللاتي ،و عبده شاهين .

ديمة قندلفت تنشر برومو عن دورها في مسلسل ” الهيبة الرد “