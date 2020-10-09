دمشق .. مكتب ينشر إعلان عن عمل ثم يغتصب الفتيات المتقدمات لابتزازهن

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شخص يقوم بابتزاز الفتيات واغتصابهن بحجة العمل، ومن ثم يقوم بتهديدهم عبر الفيديوهات المصورة.

دمشق – حوادث

وبحسب ما نشره موقع ” صاحبة الجلالة “، تم إلقاء القبض على شخص يدعى ” ع ، ي ”، يقوم بنشر إعلان للعمل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعروض مالية مغرية ليجذب الفتيات لتقديم أوراقهن للعمل لديه.

ومن إحدى ضحاياه فتاة تدعى “ن”، شاهدت العرض الذي طلب فيه موظفة سكرتارية براتب مقبول، فقامت بالتواصل مع المسؤول وحدد لها موعد مقابلة في المكتب التابع له بمنطقة شارع الثورة.

وأفادت الضحية بأنها عندما وصلت إلى المكتب وقابلت المسؤول ” ع ، ي ”، أخبرها بأنه تم قبولها وقدم لها القهوة، لتستيقظ فيما بعد وتجد نفسها عارية بعد أن قام باغتصابها وتصوريها وتهديدها بنشر هذه الصور على مواقع التواصل في حال لم تستجب له أو قامت بإخبار أحد عما حدث وطلب منها القدوم لمكتبه بشكل مستمر.

وعند عودة الفتاة إلى منزلها أخبرت والدها بالحادثة التي وقعت وتقدما فوراً بشكوى ضده، وبمساعدتهم تم إلقاء القبض على المتهم والتحقيق معه وإحالته للقضاء.

اعترف المتهم خلال التحقيق معه أنه يقوم باستدراج الفتيات من خلال فرصة العمل والعروض المغرية التي يقدمها وعندما تتواصل معه الفتاة يحدد معها موعد في الشقة التي قام باستئجارها تحت غطاء مكتب في دمشق وعند حضورها يقوم بوضع منوم لها في فنجان القهوة ومن ثم يقوم باغتصابها وتصويرها لتهديدها.