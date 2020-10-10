حرائق سوريا تحرق شكران مرتجى (صورة)

تضامنت الفنانة السورية شكران مرتجى مع الشعب السوري وأهالي المناطق المتضررة جراء الحرائق المنتشرة على طول الشريط الساحلي.

أخبار الفن – شكران مرتجى

حيث نشرت مرتجى صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام من كواليس تصوير مسلسل “بانتظار الياسمين” الذي عرض قبل سنوات.

وظهرت شكران في الصورة وهي تحترق في مشهد تمثيلي لها من العمل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه:

“هاللقطة بمسلسل بانتظار الياسمين

وحقيقة عملت المشهد بدون دوبلير طبعاً مع أخذ كل الإحتياطات من كادر العمل المهم

أنا هلق نفس الإحساس باحتراق غاباتنا وشجرنا وقلوبنا

برداً وسلاماً ياسوريا”

بينما شكر الجمهور الفنانة على تضامنها الدائم مع شعبها ومشاعرها الصادقة، كما أثنوا على شجاعتها في مشهد الحريق.