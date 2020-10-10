جورج وسوف يبكي على ضيعته... الحرائق تلتهم الكفرون (فيديو)

شارك الفنان السوري جورج وسوف عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق فيه حرائق سوريا والنيران التي تلتهم كل شيء.

وظهر سلطان الطرب جورج وسوف في الفيديو من شرفة منزله وهو يراقب النيران التي تلتهم جبلا في أعلى قريته الكفرون الواقعة في طرطوس، ثم أجهش بالبكاء وهو يتحدث عن الخسائر التي تسبب بها الحريق وما تبقى من قريته، مبدياً حزنه وأسفه على ما حصل.

كما أرفق الفيديو الذي نشره بتعليق قال فيه: “الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح .. تلطف يا الله”.

الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله pic.twitter.com/8Cj9G0210I — Georges Wassouf (@wassouf) October 9, 2020

وأثار حزن الوسوف وبكاءه حزن جمهوره وتعاطفهم لما يحصل، فانهالت آلاف التعليقات عبر صفحته التي تمنت رفع البلاء وتوقف الحرائق.

وكانت حرائق ضخمة قد اجتاحت مئات الهكتارات من غابات الساحل السوري، حيث اندلعت النار في أرياف ثلاث محافظات، هي اللاذقية وطرطوس وصولاً إلى حمص، منذ منتصف ليلة الخميس –الجمعة وحتى اليوم، وذلك بشكل مفاجئ ما لبث أن خرج عن السيطرة، إذ تحولت الحرائق إلى نار مستعرة تهدد الغابات السورية.