جريمة مروعة.. طفل سوري يقتل صديقه طعناً بالسكين في صيدا

ارتكب طفل سوري جريمة قتل بحق صديقه البالغ من العمر 14 عاماً إثر خلاف نشب بينهما .

وأفادت وسائل إعلام لبنانية عن وقوع جريمة قتل بمنطقة ساحة النجمة​ في صيدا راح ضحيتها شاب فلسطيني يدعى “ه ، خ” ويبلغ من العمر 14 عاماً.

وبحسب المصادر فإن شاب فلسطيني في لبنان فارق الحياة بعد أن طعنه شخص قاصر كان برفقته، بسكين في صدره قرب ​ساحة النجمة​ في وسط المدينة.

وداهمت قوات الأمن من مخفر صيدا القديمة منزل المشتبه به المدعو “ن. أ” البالغ من العمر 13 عاما وهو سوري الجنسية، وتم توقيفه وإحالته للتحقيق.

وتبين بأن المذكورين كانا صديقين ولكن بسبب خلاف نشب بينهما أقدم المدعو “ن. أ” على طعن صديقه.