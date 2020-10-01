جريمة في دمشق .. قتل شقيقه وادعى أنه انتحر خلافاً على الميراث

سجلت في مدينة دمشق جريمة جديدة راح ضحيتها شاب قام شقيقه بقتله بسبب خلاف على الميراث وكمية من المخدرات .

ونشرت وزارة الداخلية تفاصيل الجريمة ، مبينة أنه وردت معلومات إلى قسم شرطة دمر في دمشق بدخول مصاب إلى أحد المشافي يدعي ( ا . م) مفارقاً الحياة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن ( ا . م) كان قد تعرض لنزيف حاد في الفخذ الأيمن ، فتوجهت دورية لمنزله وبدأت بالتحري وأخذ إفادة الشهود.

وقالت شقيقة المغدور أن شقيقها انتحر بضرب نفسه بسكين نتيجة تعاطيه المواد المخدرة ، وهو الأمر الذي أكده أيضاً شقيقها الآخر .

وأضاف الشقيق الآخر ( ر . م ) أنه أحضر سيارة عابرة لنقل شقيقه المصاب إلى المشفى دون مرافقته بحجة فقدان بطاقته الشخصية.

وبتحري مكان الانتحار في حي (وادي المشاريع) ، تبين أنه تم تنظيفه تماماً مما أثار الشكوك حول حصول جريمة قتل مقصودة.

كما تبين أنه كان يتواجد في منزل المغدور طفلين حدثين يعملان لديه وكان المغدور يشغلهما في ( التسول ) وبعد العثور عليهما والتحقيق معهما ، أكد أن أنهما شاهدا المدعو ( ر . م ) يتشاجر مع شقيقه ثم ضربه بالسكين و قام بإبعادهما عن مكان الحادثة .

وأقر المدعو ( ر . م) بقتله بسبب الخلاف على الميراث، وقيامه بإخفاء أداة الجريمة ضمن خزانة في المنزل، كما اعترف بتعاطيه وشقيقه المغدور المواد المخدرة، أما شقيقة المغدور فاعترفت أن إفادتها السابقة غير صحيحة وأدلت بها بسبب خوفها على شقيقها الثاني .