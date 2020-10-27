جامعة البعث تعلن بدء التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي

أعلنت جامعة البعث عن بدء استلام الطلبات اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول ، في مراكز التسجيل لـ مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأفاد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لصحيفة “الوطن” أنه تم تفقد مراكز الـ مفاضلة للتأكد من جاهزية عمل المراكز، والبالغ عددها 3 مراكز في كل من كليتي: الهندسة المدنية (مركزان) _ الهندسة المعلوماتية(مركز).

وأشار رئيس جامعة البعث إلى أنه تم تأمين مستلزمات المراكز من الكادر الفني ‏والإداري وأجهزة الحاسوب إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للطلاب ‏لاختيار الرغبات المتاحة بحسب معدلات القبول في المفاضلة والدرجات التي حققها الطالب.

ولفت الخطيب إلى أن التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية، مستمر لغاية يوم الخميس 5 /11/ 2020.