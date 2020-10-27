جامعة البعث تعلن بدء التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي

محليات
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أعلنت جامعة البعث عن بدء استلام الطلبات اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول ، في مراكز التسجيل لـ مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأفاد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لصحيفة “الوطن” أنه تم تفقد مراكز الـ مفاضلة للتأكد من جاهزية عمل المراكز، والبالغ عددها 3 مراكز في كل من كليتي: الهندسة المدنية (مركزان) _ الهندسة المعلوماتية(مركز).

جامعة البعث تعلن بدء التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي

وأشار رئيس جامعة البعث إلى أنه تم تأمين مستلزمات المراكز من الكادر الفني ‏والإداري وأجهزة الحاسوب إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للطلاب ‏لاختيار الرغبات المتاحة بحسب معدلات القبول في المفاضلة والدرجات التي حققها الطالب.

ولفت الخطيب إلى أن التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية، مستمر لغاية يوم الخميس 5 /11/ 2020.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

البداية من النقل و الاتصالات السورية.. تسديد الفواتير سيكون…

الاتصالات تعلن عن جهوزية منظومة الدفع الالكتروني والوزارات…

أول منخفض قطبي لعام 2020 يستمر في سوريا 4 أيام متواصلة