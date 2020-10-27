جامعة البعث تعلن بدء التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي

أعلنت جامعة البعث عن بدء استلام الطلبات اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول ، في مراكز التسجيل لـ مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي للعام الدراسي 2020 – 2021.
وأفاد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لصحيفة “الوطن” أنه تم تفقد مراكز الـ مفاضلة للتأكد من جاهزية عمل المراكز، والبالغ عددها 3 مراكز في كل من كليتي: الهندسة المدنية (مركزان) _ الهندسة المعلوماتية(مركز).
وأشار رئيس جامعة البعث إلى أنه تم تأمين مستلزمات المراكز من الكادر الفني والإداري وأجهزة الحاسوب إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للطلاب لاختيار الرغبات المتاحة بحسب معدلات القبول في المفاضلة والدرجات التي حققها الطالب.
ولفت الخطيب إلى أن التسجيل في مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية، مستمر لغاية يوم الخميس 5 /11/ 2020.