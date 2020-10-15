تنويه هام من الاتصالات السورية بخصوص باقات الانترنت

أعلنت شركة الاتصالات السورية أنه بعد مضي 6 أشهر على اعتماد نظام الباقات الشهرية بالنسبة للانترنت ، لوحظ تحسن بالجودة.

وبحسب ما أوردت جريدة “البعث” نقلاً عن مصدر في السورية للاتصالات ، فإنه وبعد مراقبة لحركة على البوابة الدولية للانترنت تبيّن أن تطبيق سياسة الاستخدام العادل للانترنت أدى إلى انخفاض نسبة الاستهلاك الأعظمي على البوابة الدولية.

وبينت السورية للاتصالات أن انخفاض الاستهلاك أدى لانخفاض الاختناقات وتحسن جودة الانترنت لدى جميع المشتركين.

أما بالنسبة لضعف جودة الانترنت لدى بعض المشتركين، فأرجعت الاتصالات السورية أسبابه لأعطال في الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك.

ولحل هذه المشكلة ، طلبت من المشتركين سجيل شكوى فنية على الرقم 100 لتتم معالجتها من الفريق الفني المختص.

ونوّهت أيضاً إلى أن بعد المشترك عن المركز الأم لمسافات أكثر له دور بالتأثير على جودة الانترنت، حيث أن السرعة تتناسب عكسياً مع المسافة، مبينة أن الشركة تعمل على معالجة هذه المشكلات من خلال تقنية fttc .

كما ذكرت أن هناك أسباب أخرى لضعف جودة الانترنت تتعلق بالمشتركين والتمديدات الداخلية ضمن المنزل وعدد مستخدمي الانترنت في المنزل، يضاف إليها تعرض الراوتر للاختراق والتعديل في الإعدادات.