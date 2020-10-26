تفسير ودلالات الموت و رؤية الميت في المنام

تعتبر رؤية الميت أو الموت في المنام نذير شؤم أو إنذاراً بالموت لدى الحالم، مما يشكل قلقاً وخوفاً لدى الجميع.

بينما فسر بعض العلماء رؤية الميت في الحلم أنها تحمل للرائي ما يطمئنه على الشخص الذي رآه في حلمه أو رسالة ما يطمئنه على الشخص الذي رآه في حلمه، أو رسالة، كما تدل على مشاعر الاشتياق والفقدان للشخص الميت.

تفسير رؤية الميت في المنام:

رؤية الميت في مكان غير واضح ثم انتعاشه وعودة الروح إلى جسده يحمل للرائي إشارة بنيله عزاً ومكانة مرموقة وحكمة ورزقاً حلالاً.

رؤية الميت وهو يرقص تشير إلى فرحه بما هو فيه، وذلك لأن الموت والحياة متعاكسان في الماهية والأفعال.

أما رؤية الميت وهو يفعل الموبقات أو ما يكره من الأفعال، لا يحمل دلالة محمودة، ويكون في ذلك نهي للرائي بالابتعاد عن فعل السيئات وترك ما يفعله من منكر.

رؤية الميت يفعل المستحب من الأمور، ففي ذلك دلالة على صلاح دينه ودنياه، ورسالة إلى الرائي تفيد بحثه على فعل الخيرات.

رؤية صاحب الحمل يبحث عن حقيقة شخص ميت تشير إلى بحثه عن سيرته في حال كان لا يزال على قيد الحياة.

رؤية صاحب المنام نفسه يلق الموتى يدل على موعظته لقوم ضالين وأنه سيكون سبب في عدولهم عن المعصية والضلالة.

رؤية شخص في المنام ينزل إلى قبر الميت، تدل على ارتكابه معصية الزنا.

رؤية الشخص لقبر ميت وقد اشتعلت به نار أو به شيء من الهوام، تشير إلى قبح أفعال الرائي وتحذير له عواقب ذلك.

رؤية الميت حياً في الحلم:

رؤية الشخص أنه يحيي الموتى يدل على هدايته لقوم ضالين أو أنه سيكون سبب في توبة من هو مصر على المعاصي.

رؤية الشخص لنفسه في المنام وقد أحيا ميتاً دلالة على مصافحته ليهودي أو نصراني أو صاحب بدعة.

ورؤية الميت حياً في المنام دلالة على تيسير حال الرائي وقضاءه لحاجة أو أمر عسير من حيث لا يحتسب.

رؤية أموات معروفين في المنام وقد قاموا في مكان ما وكانوا يلبسون كسوة جديدة وفي حالة من الفرح والسرور، فإن في ذلك دلالة على حدوث أمر فيه خير وبهجة وسرور للرائي أو ذوي هؤلاء الأموات والانتقال إلى حال أفضل.

رؤية الأبوين في المنام وهما على قيد الحياة وكان الرائي خائفا، فإن همه سيزول وسيفرج كربه بالأخص إذا رأى أمه.

رؤية الموتى وهو يموتون مرة أخرى يدل على موت شخص يحمل نفس اسم الميت، وفي حال كان الموتى في حالة حزن ويلبسون ثياباً متسخة فيدل ذلك على افتقار الرائي و إصابته بهم واكتسابه الذنوب.

رؤية الميت والتحدث معه لابن سيرين:

رؤية الشخص للميت وقد جاء يبلغه أنه حي ولم يمت بعد فيها بشارة خير ونعيم سيعود على الرائي عند ربه لحسن عمله في الدنيا.

رؤية صاحب الحلم الميت وقد جاء يشكو له سوء حالة وتحدث له بمعاناته من العذاب أو المرض أو الإرهاق تدل على حاجة الميت للدعاء له و التصدق عليه.

رؤية الميت والجلوس معه يدل حالة الاشتياق التي تغمر الرائي وتذكره المستمر للأيام الجميلة التي كانت بينه وبين المتوفى.

رؤية الميت وهو يحدث الرائي في منامه تدل على رسالة تحمل موعظة وتنبيه لصاحب الحلم بغفلته عن أموره عليه القيام بها كتأديته لأمانة.

رؤية الميت في المنام للعزباء:

رؤية الميت في المنام للفتاة العزباء وكأنه يهدي الفتاه شيء هذا يدل على أن العزباء ستحظى بالخير وستصلها أخبار سعيدة في القريب العاجل.

رؤية العزباء أباها المتوفى يدل على أنها ستتزوج عم قريب من شخص صالح يكون لها الأب و الزوج و الحبيب والسند.

تفسير رؤية الميت في المنام للحامل

إذا رأت الحامل أن شخص ميت يهديها شيئا فهذا دليل على قرب ولادتها وأن مولودها سيرزق بالخير الكثير الذي سيعود عليها وعلى أسرتها وسيكون مولودها طويل العمر.

وإذا رأت الحامل أن شخصاً متوفياً يحذرها فيجب أن تأخذ كلامه وتحذيراته على محمل الجد وأن تحصن نفسها وجنينها بالصلاة و الاذكار.

أما إذا رأت الحامل الميت وهو مبتسم، ففي ذلك دلالة على أنها ستنجب ذكراً.

وإذا رأت الحامل أن حملها لم يكتمل وأن جنينها لم يعش فهذا دليل على مواجهتها لمتاعب كبيرة عند ولادتها.

تفسير السلام على الميت في المنام:

من رأى أن ميتاً قد سلم عليه، دل ذلك على حسن حاله عند الله عزوجل.

من رأى أن الميت أخذ بيده، فإنه يرزق بمال من جهة ميؤوس منها.

ومن رأى أنه يكلم ميتاً؛ فإنه يكون بينه وبين الناس جحود.

من رأى أنه يعانق الميت معانقة مودة، فإن عمره يطول.

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام:

من رأى أن شخص يغسل ثياب الميت، فإن ذلك خير يصل من الغاسل إلى الميت.

من رأى ميتاً يُغسله شخص، فإن ذلك الشخص سيتوب على يديه أقوام مفسدين.

من رأى ميتاً يُغسل نفسه، فذلك بشارة بزوال الهموم وزيادة الأموال.

من رأى أنه على مغتسل الأموات؛ فإن أمره يرتفع، وينجو من ذنوب وهموم وديون.

تفسيرات أخرى متعلقة بالميت:

هدم بيت الرائي.

عمى في بصيرته وطول عمره.

سفر أو فقر.

زواج، وهذا التفسير يأتي اعتمادًا على حاجة الميت إلى الطيب والغُسل وكذلك المتزوج.

من رأى أنه عاش بعد موته، فإنه يستغني بعد فقره، أو يتوب بعد ذنبه.

من رأى أنه يصلي على ميت، فإنه يعظ رجلًا لا قلب له.

من رأى أنه قد مات ودفن، فإنه يتزوج في حال كان أعزبًا.

من رأى حيًا ينام مع ميت؛ فإن عمره يطول.

من رأى أن أمه تموت؛ تذهب دنياه ويفسد حاله.

من رأى أن أخاه قد مات؛ يموت إذا كان مريضًا.

من رأى أن زوجته تموت؛ تكسد صناعته التي يعتاش منها.

من رأى ميتاً في مسجد؛ فإنه يأمن من العذاب.