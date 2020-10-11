تفسير رؤية المال في المنام .. للعزباء والمتزوجة والرجل

اختلف المفسرون في تفسير رؤية المال في المنام، فرؤيته لها العديد من التأويلات والمعاني بحسب نوع النقود وشكلها ولونها وعددها.

فلكل رؤيا تفسيرها الخاص بها ومعنى خاص بحسب الشخص الذي رأى المنام أيضاً، لذلك إليكم دلالات رؤية المال في المنام وكافة التفاسير المتعلقة بالأمر عن أشهر المفسرين والعلماء:

المال في المنام وتفسيرها لابن سيرين :

يقول ابن سيرين أن الدنانير والأموال الورقية التي يكون لها ألوان مختلفة في المنام تدل على تفسيرها، وأيضاً عددها يدل على اختلاف في تفسيرها

فالأموال الورقية الحمراء القديمة الغير ممزقة؛ تشير إلى شخص يتبع الإمام الحنفي في مذهبه، وهو مخلص في عبادته، وإن لم يكن مخلصا فهي تحذير له.

وإن وجد صاحب الرؤيا في منامه قطعة نقود أو مال ورقية واحدة فقط، فهذا يدل على أنه يقطع صلاة الفريضة أو أحد الفرائض الواجبة التي بقدرته أن يقوم بها ولا يؤديها؛ مثل الحج.

أما إن رأيت في المنام أنك تحمل أو تجد نقوداً ورقية كثيرة، دل ذلك على أنك ستنال كنز من الخير، قد يكون في الرزق أو المال أو الصحة أو العلم.

ولكن من يرى في منامه أنه وجد ورقة مال واحدة أو قطعة نقدية واحدة فقط، ولا يعلم من مصدرها، فيدل ذلك على خيانة شخص له كان يثق فيه جداً.

المال في المنام للمرأة المتزوجة :

تدل النقود الفضية في منام المتزوجة على بناتها، والنقود الذهبية في حلمها تدل على أولادها.

وإن وجدت المرأة المتزوجة في منامها الـمال الورقي؛ فهي إشارة بأنها ستعرف صديقة وفية، وإن أضاعته؛ فستخسر صديقتها.

ولكن إذا رأت أنها تكتب على النقود في المنام فهي دلالة على ملكية شيء غال وثمين؛ مثل منزل أو سيارة.

رؤية المال في المنام للفتاة العزباء :

يفسر حلم رؤية النقود في منام الفتاة العزباء التي لم يسبق لها الزواج؛ على الشعور بالحيرة وعدم الأمان، وقد يدل أيضا على أنها بنت طموحة وترغب في البلوغ إلى المقاصد التي تراها بعيدة.

وإن رأت العزباء في منامها أنها تأخذ مالا ورقيا؛ دل ذلك على الزواج، كما يدل على أنها قد تمتلك شيئا غاليا وثمينا مثل ذهب أو سيارة.

أما إذا رأت أنها تجمع النقود المعدنية من على الأرض فهذا يشير على أنها ستتزوج من شخص صالح ومناسب لها.

أما إذا كانت الفتاة مخطوبة ورأت في منامها نقود فضية فهذا يدل على أنها ستترك خطيبها بسبب كثرة المشاكل.

فيما تؤول رؤية العزباء في منامها أنها تأخذ نقود معدنية لتشير إلى أنها سوف تواجه مصاعب مع الأهل والأصدقاء.

ولكن رؤية المال في المنام أنه يسرق منها أو تنساه في مكان؛ دليل على إضاعتها للوقت، والفرص الجيدة والثمينة.

النقود في المنام للمرأة الحامل:

إذا رأت الحامل نقوداً ورقية سليمة في منامها؛ دل ذلك على ولادة مبروكة، وعلى تحقيق أمنية خاصة بها.

أما عن رؤية النقود المعدنية في منام المرأة الحامل فتدل على مصاعب الوضع والولادة.

فيما تكون رؤية النقود الفضة في منام الحامل دليل على البنات، والنقود الذهبية دليل على أن المولود ذكراً.

وإن رأت المرأة الحامل أن زوجها يعطيها مالا كثيرا فالمنام يدل على أن المولد ذكر،

أما رؤية النقود في المنام للرجل أو للشباب:

إن رأى صاحب الرؤيا في منامه أنه يحمل مالا ورقيا كثيرا إلى بيته، فهذا يدل على رزق وفير من مال قد يناله من ميراث أو حق له.

أما إن رأى صاحب الرؤيا المال الورقي الملون؛ فيدل ذلك على نقص الدين أو الشهادة الزور أو الكذب.

بينما تؤول رؤية الرجل أو الشاب في منامه أنه يدفع مالا، إلى أنها رؤية غير سارة، وقد تحمل تنبيهاً أو تحذيرا.

وإذا رأى الرجل في منامه أنه يأخذ مالًا؛ فهي رؤية خير وتدل على تيسير حياته والمعيشة الجيدة.

أما إذا رأى أنه يخسر مالا في منامه دليل على مشاكل ستواجهه في حياته الأسرية، وإن زاد في المنام؛ فهي إشارة في زيادة المال والربح إن كان تاجرا.

وفي حالة ما إذا سرق منه هذا المال في المنام فهو دليل وعلامة على خطر يلاحقه، وعليه الحذر والانتباه الشديد.