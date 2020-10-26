تفسير رؤية الكلب في المنام للعزباء والمتزوجة والرجل

يبحث الكثير من الناس عن تفسير رؤية الكلب في المنام لأنها من الأحلام المتكررة، ولكن يصعب تفسيرها.

وتفسير رؤية الكـلب في المنام اختلف في تأويلها الكثير من المفسرين، فمنهم من يقول أن الكلاب في المنام تدل على السفيه من الرجال أو تدل على الطغاة، ومنهم من قال أنها تدل على الأعداء الضعفاء وقلة مروءتهم.

كما يشير في أغلب الحالات إلى الوفاء والأمان لكنه يمكن أن يكون له تأويل مختلف في الأحلام حسب حالة الشخص النفسية والإجتماعية، وما إذا كان رجلاً أو امرأة.

ووفقاً لرأي كبار العلماء في تفسير رؤية الكلب في الحلم :

فسر ابن سيرين رؤية الكلبة الأنثى على أنها امرأة فاسدة دنيئة، وإذا عضت صاحب الحلم فهذا معناه إصابته بشر ومكروه وتعرضه لمشكلات.

ويرى ابن سيرين أن من يأكل لحم الكلاب في الحلم سوف يحقق انتصاراً على الأعداء.

ويفسر ابن سيرين رؤية كلاب الحراسة في المنام إشارة لوجود صديق وفي لا يفارقه في حياته.

يرى ابن سيرين أنه إذا سمع الشخص نباح الكلاب في المنام يشير لكلام مذموم يسمعه الإنسان من أعداء يكرهونه.

أما ابن شاهين يرى أن الكلاب في المنام هي أعداء يريد الشخص الإبتعاد عنها، وعضة الكلب في الحلم بأنها ألم يصيب شاحب الحلم من عدو يكن له عداوة وكراهية.

ويفسر ابن شاهين لعاب الكلب في الحلم بالكلام السيء الذي يسبب الحزن لمن رأى المنام، ونباح الكلاب الشديد إشارة للإصابة بالمرض.

تفسير رؤية الكلب في المنام للرجل:

إذا رأى الرجل المتزوج نفسه يلاعب كلبة أنثى فهذا معناه أنه سيتعرض للخداع من سيدة سيئة السمعة تهدد حياته الزوجية.

وإذا رأى أنه بصحبته كلبة أنثى أليفة، فهذا إشارة لامرأة وفية لزوجها وصالحة تصون حياتها.

إذا رأى الرجل الأعزب كلاب شديدة مفترسة وهو يجرى محاولاً الهرب منها، فهذا معناه أنه شخص حريص في حياته.

وإذا رأى الأعزب أنه يلعب مع كلاب صغيرة وديعة فهذا من الأحلام الجيدة التي تشير للرزق والخير والهدوء والاستقرار.

وفي حال رأى الرجل كلب شكله مقزز وقبيح فعليه الحذر لأنه يشير لأشخاص تكرهه وتحقد عليه يحاولون إلحاق الأذى به.

وإذا رأى كلب مدلل وجميل المظهر في حلمه، فهذا معناه أنه شخص محبوب من الأصدقاء والأهل.

أما رأى كلب أسود في المنام فهذا إنذار له بأنه يفعل تصرفات سيئة تتسبب فى كراهية أهله وأصدقائه له.

وإذا عضه الكلب في الحلم معناه تعرضه لمشكلة أو مكروه أو أن أعداء سينتصرون عليه.

إذا كان الرجل يسير إلى جواره كلب أليف في الحلم، فهذه رؤية جيدة تشير لوجود صديق وفي بحياته يشعر معه بالراحة والأمان.

تفسير رؤية الكلب في المنام للعزباء:

إذا رأت العزباء أنها تجرى في المنام محاولة الهرب من كلاب تلاحقها، فهذا إشارة لوجود أعداء في حياتها يحاولون إلحاق الأذى بها.

وإذا رأت الفتاة العزباء الكلاب في منامها دون أن تسبب لها أي أذى فهذا معناها تخطيها لصعاب ومشكلات تمر بها في حياتها.

إذا استطاعت العزباء الهروب من الكلاب في الحلم، فهذا معناه أنها ستنجو من مشكلات تهدد حياتها، أما إذا تمكنت منها الكلاب وقامت بعضها، فهذا إشارة لتعرضها للأذى والمرض والمشكلات في الحياة.

إذا كانت الكلاب في حلم العزباء باللون الأسود، فهي إشارة لأشخاص دنيئة تكرهها وتدبر لها المكائد، وإذا كانت باللون الأبيض، فهي إشارة لاقتراب خطبتها بشخص يتسم بالنزاهة وطيبة القلب والإخلاص.

إذا رأت العزباء كلاب بنية اللون في حلمها فهي تشير لوجود أشخاص في حياتها يحقدون عليها ويحسدونها.

إذا كانت الكلاب في حلم العزباء ذات لون أحمر، فهي إشارة لمشكلات كبيرة تعاني منها الفتاة في حياتها.

تفسير رؤية الكلاب في الحلم للمتزوجة:

إذا رأت المرأة المتزوجة كلب صغير في حلمها، فهذا إشارة لخير ينتظرها وحمل قريب ورزق سيناله زوجها.

رؤيتها لكلاب في منزلها وأنها تقدم لهم الطعام والشراب، فهذا معناه خير وبركة في حياتها ورزق قادم إليها وسعادة في حياتها الزوجية.

رؤية المرأة المتزوجة للكلاب في حلمها يشير لأعداء حاقدين عليها ويكرهون لها الخير ويحاولون تخريب حياتها الزوجية.

وإذا كانت الكلاب في الحلم صغيرة ولا ضرر منها فهي تشير للخير والبركة في الرزق وقد تشير للأطفال الصغار.

تفسير رؤية الكلـب في المنام للحامل:

عض الكلب للحامل في المنام إشارة لمشكلات تهددها في حياتها.

يرى العلماء أن الكلاب في أحلام الحامل تشير لوجود أشخاص يدبرون لها الشر والضرر.

ويشير تمكن الحامل من الهرب من الكلاب في حلمها إلى انتصارها على الأعداء والأشرار وتمكنها من الفرار منهم.

تفسير الكلاب في المنام وهي تحاول النيل من طفل المرأة الحامل وتحاول التهامه وهي تهرب منهم يشير إلى وجود أشخاص يحسدونها ويكرهون حملها وعليها الابتعاد عنهم.

أما رؤية الحامل لطفلها وهو يلعب مع كلاب صغيرة من الرؤى الحسنة التي تشير إلى ولادة يسيره وخير قادم إليها.