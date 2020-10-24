تفسير رؤية الشعر بأشكاله في المنام

تدل رؤية الشعر في الحلم على عدة أمور ولها العديد من التفسيرات المختلفة على حسب طول الشـعر أو قصر الشـعر .

فإن شعر الرأس في الحلم تعني المال والعمر الطويل، فالذي قد رأى في الحلم أن شعر رأسه يطول فإنه يدل على أن عمره سيطول، ومن رأى أن شعره طويل، فإن هذا شيء محمود وخصوصاً للنساء، أما الضفائر فهي تدل على ديون على الإنسان، ومن رأى إزالة شعر شارب أو إبط فهذا دليل على قضاء ديونه وانفراج همه، وتضفير الشعر في الحلم يدل على أنه يتقن الأمور ويحفظ المال.

تفسير رؤية الشعر للأنثى في المنام لابن سيرين:

من ترى في الحلم بأن شعرها ناعم ولين وطويل فذلك دليل على المال الوفير الذي سوف تحصل عليه.

ومن ترى في الحلم أنها تنزع شعر جسدها فسوف تتخلص من جميع المشاكل التي تمر بها في حياتها.

أما تضفير الشعر في المنام يدل على الخير الوفير.

ومن رأت بأن شعرها ذات عقد كثيرة فهذا يدل على كثرة المشاكل التي تقع فيها، أما من ترى بأنها تقوم بفك عقد شعرها فسوف تتخلص من الهموم والحزن وتحصل على فرج قريب.

ومن ترى الشعر على جسدها خاصة منطقة البطن فسوف تقع في الكثير من المصائب.

تفسير رؤية الشعر في الحلم للمتزوجة:

من رأت في الحلم بأن شعرها طويل وتكشفه للجميع فسوف يرحل زوجها لفترة طويلة.

عقد الشعر للمتزوجة دليل على المشاكل الزوجية التي تقع فيها مع زوجها.

المتزوجة التي ترى في المنام شعرها طويل وتحافظ على سترة وتخبئة فإذا كان زوجها مسافر فسوف يعود.

وإذا رأت المرأة المتزوجة الشعر متقطع في الحلم فهذه مشاكل كبيرة بينها وبين زوجها. إذا رأت شعر أسود اللون دليل على حب زوجها لها.

تفسير رؤية الشعر للعزباء :

إذا رأت العزباء بأنها تقوم بتضفير شعرها في الحلم فهذا يكون دليل على زواجها من رجل صالح في القريب العاجل.

وتضفير الشعر في حلم العزباء دليل على الخير القادم لها من مال وزواج.

تفسير رؤية الشعر في المنام للرجل :

الرجل الذي يرى في منامه شعر كثيف بمنطقة البطن فسوف يكون ذلك دليل على رزقه بالمال الوفير.

تفسير حلم الـشعر الناعم:

تدل رؤية شعر ناعم لونه أسود على قوة العزيمة والإصرار للوصول إلى الأهداف، فالشعر الناعم في الحلم يدل على حب الحالم لمساعدة غيره ولديه ثقة بأن الله ينصره وسوف تمر اموره بدون تعقيد.

و تبشر رؤية الشعر الناعم في المنام والطويل على تحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف التي يسعى الحالم من أجل تحقيقها.

المرأة التي تمتلك شعر ناعم وجميل في الحلم دلالة على اعتزازها بنفسها وشرفها

و يرمز الشعر الناعم في الحلم على الرزق وحسن تصرف الحالم.

تفسير سحب الشعر في المنام :

سحب شعر لونه أبيض دلالة على التخلص من الأمور التي ترهق الشخص الحالم.

وتدل رؤية سحب الـشعر بقوة وقطعه على تصدق الشخص الحالم لأمور الشعوذة والخرافات.

الرجل الذي يقوم بسحب خصلة من الشعر وهو يشعر بالخوف دلالة على يعيش في حالة توتر تلك الفترة .

بينما فسر العلماء المرأة التي تقوم بسحب شعرها بقوة في الحلم دلالة على أنها ماكرة

تفسير رؤية عقدة الـشعر في المنام :

تدل على أزمة سوف يعاني منها الحالم وترمز رؤية عقدة بسيطة في الشعر إلى مشكلة صغيرة سوف تنتهي سريعاً .

وتبشر رؤية حل العقدة من الشـعر ويصير ناعم في المنام دلالة على مساندة أشخاص حاطين للشخص الحالم للخروج من المشكلة.

وجود عدة عقود الشـعر تشير إلى أزمات ومصائب سوف يمر بها الشخص الرائي كما ترمز رؤية عقدة كبيرة في الشعر على أزمة مالية أو إصابة الحالم بمرض