تعيين أول سفير خليجي “فوق العادة” في سوريا .. صورة

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عُمان ليكون بذلك أول سفير خليجي في سوريا منذ بدء الحرب.

ونشرت وزارة الخارجية يوم أمس عبر صفحتها في فيسبوك أن وزير الخارجية وليد المعلم استقبل محمود البوسعيدي وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عُمان لدى الجمهورية العربية السورية.

واتخذت سلطنة عمان سياسة مستقلة عن دول الخليج الأخرى فيما يخص العلاقة مع سوريا حيث لم تنقطع الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

يذكر أن الإمارات والبحرين أعادتا فتح سفارتهما في دمشق أواخر العام 2018، لكن الدولتين وضعتا منصب قائم بأعمال السفير دون تسمية سفير.