تعليمات جديدة بخصوص دفع البدل النقدي ودخول سوريا مباشرةً

نشرت السفارة السورية في لبنان تعليمات جديدة بخصوص السوريين الراغبين بدفع البدل النقدي، بما يتيح لهم دخول سوريا مباشرة.

تعليمات جديدة لدفع البدل :

وعبر صفحتها في فيسبوك ، أوضحت السفارة عدد من الملاحظات الهامة حول الـبدل النقدي وأهمها أنه يمكن طلب تسديد الـبدل النقدي في السفارة أو في سوريا، و لايشترط تقديم بيان حركة نسخة أصلية وإنما يكتفى بصورة واضحة عنه.

وشددت على ضرورة تدقيق بيان الحركة لعدم وجود حركات ناقصة لانه سيتم رفض المعاملة في سوريا ولا يمكن تصحيح بيان الحركة في السفارة وإنما من قبل إدارة الهجرة والجوازات والتقدم مرة جديدة.

كما اشارت السفارة السورية في لبنان ، إلى أنه من أكثر المعاملات التي يتم رفضها هو عدم اتمام الأربع سنوات عند التقدم لمعاملة دفع البدل لذلك ينصح باحتساب المدة بشكل دقيق مع إضافة مدة اسبوعين للمدة المحتسبة من قبل المواطن”.

وبينت السفارة أنه يمكن لمن لم يؤجل سابقا أن يتقدم بطلب دفع الـبدل النقدي، كما يمكن للوكيل بموجب وكالة قانونية التقدم بطلب سداد البدل النقدي لموكله.

وبالنسبة للموافقة، فتستغرق قرابة شهر شهرين، وبعد تقديم المعاملة بثلاثة اسابيع على ذوي المواطن أو وكيله مراجعة وزارة الخارجية أو مكاتبها في المحافظات لسداد الكفالات أو الغرامات المترتبة عليه إن وجدت وهذا سبب رئيسي لتأخر بعض المعاملات.

وأوضحت أنه عند تقديم المعاملة وبعد سداد البدل النقدي في سوريا تحتاج المعاملة قرابة الأسبوعين لتصل للسفارة.

ويحصل من سدد البدل النقدي على وثيقة من السفارة لها ثبوتية دفتر الخدمة، وبموجبها يمكنه التقديم على معاملة جواز سفر 6 سنوات أو الدخول لسورية مباشرة دون الانتظار لختم دفترالخدمة.