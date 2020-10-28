تعرف على مواصفات و سعر a10s في سوريا

يفضل معظم محبي التكنولوجيا اقتناء هواتف ذات ميزات جيدة وبأسعار مناسبة خاصة مع صدور هواتف جديدة كل يوم.

حيث يعتبر سعر a10s في سوريا من أرخص الهواتف الجديدة لشركة سامسونغ حالياً والأكثر طلباً لدى المستخدمين.

سعر a10s في سوريا :

يتراوح سعر a10s في سوريا حوالي 392,500 ليرة سورية، وهو سعر منافس بالنسبة لبقية أجهزة سامسونغ الجديدة.

مواصفات هاتف A10s :

بعد أن حققت شركة سامسونغ العديد من النجاحات خلال عام 2019 بطرحها سلسلة A الاقتصادية المميزة، قدمت Samsung Galaxy A10s أحد التحديثات لنفس السلسلة.

ويأتي هاتف A10s ليكون النسخة الأفضل والمعدلة بصورة جيدة عن هاتفها السابق الـ A10 فقد تم الاهتمام بالأداء لذلك تم تغيير المعالج مع الاهتمام بالكاميرا الخلفية المزدوجة لمحاولة إعطاء الهاتف ميزة للتنافس مع الهواتف الأخرى مع كاميرا أمامية أفضل من حيث جودة الصور مع العمل على زيادة سعة البطارية ليعمل الهاتف بشكل أطول من الجيل السابق، وإضافة مستشعر البصمة أخيراً في هذه الفئة لـ سامسونج.

يأتي هاتف سامسونج A10s بشاشة 6.2 بوصة من نوع IPS LCD بجودة HD+ مع وجود نوتش في أعلى الهاتف.

كما يوجد أيضاً مساحة تخزين داخلية تقدر بـ32 جيجابايت، وذاكرة عشوائية تقدر بـ2 جيجابايت رام، بالإضافة لمعالج ثماني النواة Mediatek Helio P22 الذي يعمل بدقة تصنيع 12 نانومتر.

وتم تزويد الجهاز بكاميراتين خلفيتين 13+2 ميجا بيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية 8 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

واعتمدت سامسونغ في جهازها A10s نظام التشغيل Android 9.0 Pie| upgradable to Android 10| One UI 2.0.

الجدير بالذكر أن الهاتف متوفر بـ 4 ألوان هم: الأسود – الأحمر – الأزرق – الأخضر.