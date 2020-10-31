بكلمات مؤثرة… باسم ياخور يتذكر الراحل نضال سيجري في “ضيعة ضايعة”

عبر الممثل السوري باسم ياخور عن اشتياقه لصديقه الراحل الفنان نضال سيجري من خلال صورة شاركها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك ​باسم ياخور​ عبر صفحته الخاصة صورة جمعته بزميله الممثل ​نضال سيجري​ من مسلسلهما “​ضيعة ضايعة​”، مستذكراً هذه الذكريات التي جمعتهما برسالة مؤثرة.

ويظهر في الصورة التي شاركها ياخور شخصية جودة أبو خميس، وقد استلقى بجانبه على الحجارة أسعد خرشوف، في صورة التقطت أثناء تصوير إحدى الحلقات.

وعلق ياخور على الصورة بالقول: “لحظات ماكنت اشعر بقيمتها وجمالها بوقتها، ماحسيت قديش كانت حلوة الا بعد ما فقدتها الله يرحمك يا صديقي”.

وكان باسم ياخور قد شارك في بطولة ضيعة ضايعة الجزء الأول والثاني إلى جانب الراحل نضال سيجري وشكلا ثنائياً كوميدياً خلال العمل.