بكلمات مؤثرة… باسم ياخور يتذكر الراحل نضال سيجري في “ضيعة ضايعة”

أخبار الفن
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

عبر الممثل السوري باسم ياخور عن اشتياقه لصديقه الراحل الفنان نضال سيجري من خلال صورة شاركها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك ​باسم ياخور​ عبر صفحته الخاصة صورة جمعته بزميله الممثل ​نضال سيجري​ من مسلسلهما “​ضيعة ضايعة​”، مستذكراً هذه الذكريات التي جمعتهما برسالة مؤثرة.

بكلمات مؤثرة... باسم ياخور يتذكر الراحل نضال سيجري في "ضيعة ضايعة"

ويظهر في الصورة التي شاركها ياخور شخصية جودة أبو خميس، وقد استلقى بجانبه على الحجارة أسعد خرشوف، في صورة التقطت أثناء تصوير إحدى الحلقات.

وعلق ياخور على الصورة بالقول: “لحظات ماكنت اشعر بقيمتها وجمالها بوقتها، ماحسيت قديش كانت حلوة الا بعد ما فقدتها الله يرحمك يا صديقي”.

وكان باسم ياخور قد شارك في بطولة ضيعة ضايعة الجزء الأول والثاني إلى جانب الراحل نضال سيجري وشكلا ثنائياً كوميدياً خلال العمل.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

باسم ياخور في زيارة مفاجئة لـ أيمن رضا ( صورة )

غادة بشور تتحدث عن مسلسل ضيعة ضايعة ..ماذا قالت عن الجزء…

بالفيديو .. أمل بوشوشة تكشف حقيقة خلافها مع نجم سوري