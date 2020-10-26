بعد هبوطه الكبير.. الدولار الأمريكي في السودان يُتداول اليوم بهذا السعر

عاود الدولار الأمريكي في السودان ارتفاعة أمام الجنبيه السوداني اليوم الإثنين 26 تشرين الأول، وذلك عقب هبوط كبير سجله بعد موافقة الحكومة السودانية على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وخروجها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

سعر الدولار الأمريكي في السودان:

وافتتحت التداولات اليوم بتسجيل سعر الدولار في السوق السوداء وبشكل متوسط تراوح ما بين 230جنيهاً لكل دولار أمريكي، بينما سجل يوم أمس سعر 225 جنيهاً لكل دولار.

في الوقت نفسه، لا يزال ئالدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية سعره عند مستوى 260 جنيهاً، والجنيه الإسترليني فقد سجل خلال التداولات سعره عند 270 جنيهاً.

وخلال اليومين الماضيين سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً مقابل الجنيه السوداني بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باعتزامه شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.