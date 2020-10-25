بعد خروجها من قائمة الإرهاب.. الدولار في السودان يسجل نقلة نوعية مفاجئة

سجل الدولار الأمريكي في السودان هبوطاً كبيراً أمام الجنبيه السوداني اليوم الأحد 25 تشرين الأول، وذلك عقب موافقة الحكومة على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وخروجها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

سعر الدولار الأمريكي في السودان:

وافتتحت التداولات اليوم بتسجيل انحدار لسعر الدولار في السوق السوداء وبشكل متوسط تراوح ما بين 220 إلى 225 جنيهاً لكل دولار أمريكي.

وتابع المركزي السوداني والبنوك وشركات الصرافة استقرارهم بتسعيرة صرف الـدولار عند 55 جنيهاً للشراء و55.72 جنيه للبيع.

في سياق متصل سجل اليورو الأوروبي في السوق غير الرسمية سعره عند مستوى 265 جنيهاً، والجنيه الإسترليني فقد سجل خلال التداولات سعره عند 285 جنيهاً.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم “81 مليون دولار من المساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان”.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر:”يشير هذا التمويل إلى استمرار القيادة الأمريكية في الاستجابة الإنسانية العالمية لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم”، حسب زعمه.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باعتزامه شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.