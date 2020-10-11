بعد الحرائق الضخمة .. زخات مطرية فوق ريف جبلة (صور)

سجل ظهر اليوم الأحد زخات مطرية هطلت على قرية بشيلي في منطقة جبلة بريف اللاذقية ، عقب حرائق كبيرة اندلعت في المنطقة واستمرت ليومين قبل إخمادها.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من قرية بشيلي ظهر من خلالها زخات مطر خفيفة في القرية.

صور الأمطار في ريف جبلة :



وكانت قد رفعت ظهر أمس السبت صلاة الاستسقاء في الجامع الأموي في دمشق، بعد أن دعت وزارة الأوقاف لتأديتها تضامناً مع الأحداث والحرائق التي جرت.

ونشب من فجر يوم الجمعة إلى ليل يوم أمس في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص عدة حرائق بلغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص، وقد تم إخمادها جميعاً وتعمل الفرق المختصة على تبريد المناطق.

ولا تزال ورشات شركة الكهرباء تعمل على إصلاح الخطوط والأبراج في جميع المناطق المتضررة من الحرائق لتامين عودة الشبكة الكهربائية للأهالي في ريف القرداحة والحفة واللاذقية وجبلة.