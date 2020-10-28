بالفيديو.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بالمايوه على شاطئ البحر

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شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو من قضائها إجازتها الصيفية على شاطئ البحر في مدينة الجونة الساحلية.

بالفيديو.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بالمايوه على شاطئ البحر

وأطلت طافش من مدينة الجونة خلال حضورها لفعاليات دورته الرابعة عام 2020، بملابس البحر حيث استعرضت قوامها الرشيق كاشفة عن أجزاء من جسدها.

وأرفقت الفنانة الفيديو بتعليقت كتبت فيه ” serenity – راحة نفسية”

وحصدت نسرين طافش آلاف الإعجابات والتعليقات من متابعيها الذين تغزلوا بإطلالتها المميزة ورشاقتها.

يشار إلى أن الفنانة نسرين طافش اعتادت على مشاركة يومياتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصور والفيديوهات التي تنشرها يومياً عبر صفحتها الرسمية.

https://www.instagram.com/p/CG45zQDBLqD/?igshid=19in8w1u4hz70

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