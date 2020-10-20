بالفيديو .. تركيا تنسحب من 3 قواعد عسكرية لها في سوريا

بدأت تركيا بتفكيك 3 قواعد عسكرية لها في ريف حماة بعد أن حاصرها الجيش السوري، بالتزامن مع تجهيزها نقاط جديدة.

تركيا تنسحب من 3 قواعد عسكرية لها في سوريا

وبحسب ما كشف اليوم الثلاثاء مصدر أمني سوري لوكالة “سبوتنيك”، تقوم قوات الاحتلال التركي بتفكيك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة.

وحدد المصدر أماكن القواعد التركية التي ستخليها قوات الاحتلال التركي وهي في مورك وشير معار والصرمان في ريف حماة، وهي المناطق التي حررها الجيش السوري.

ووفق “سبوتنك”، رصد العدسات أمس الاثنين، قيام جنود وفنيو الجيش التركي بتفكيك نقطة المراقبة التركية التاسعة التي يحاصرها الجيش السوري في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، مع نقطتين آخرتن بريف إدلب الجنوبي.

أما عن سبب هذا الانسحاب، فبينت مصادر الوكالة ان الاحتلال التركي اتخذ قراراً بسحب جميع النقاط المحاصرة من قبل الجيش العربي السوري على عدة مراحل، وعليه قام بإخطار الجانب الروسي والتنسيق معه.

في حين تعمل تركيا أيضاً على تجهيز نقاط عسكرية جديدة لها في مناطق في بلدة قوقفين في ريف إدلب الجنوبي، ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمطل على مناطق في جبل الزاوية وصولاً إلى سهل الغاب.