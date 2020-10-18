بالصور .. ظهور سحابة غريبة في سماء ريف دمشق

رصدت عدسات المصورين يوم الجمعة المنصرم، ظهور مميز للسحابة العدسية في سماء يعفور في ريف دمشق .

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، صوراً تم التقاطها يوم الجمعة 16/10/2020 تظهر فيها سحب ذات شكل عدسي أو لوزي متطاول.

وبينت الصفحة، أن تشكل هذه السحب يعود إلى أسباب أوروغرافية (تضاريسية) ، فعندما تمر رياح هادئة ورطبة محملة بنسبة من بخار الماء فوق قمم الجبال وفي اتجاه عمودي فإن حركة تلك الرياح يحدث لها تشتت وإضطراب .

هذا الإضطراب ينتج عنه سلسلة متتابعة من الموجات وتنتقل في نفس اتجاه انتقال الرياح فيما يعرف بالدوامات الهوائية .

وتزداد شدة تلك الدوامات مع زيادة سرعة الرياح ثم انخفاض درجة حرارة الهواء الصاعد بشكل كبير حيث يبدا بخار الماء المشبع بالرطوبة بالتكاثف علي هيئة طبقات متموجة من السحب الواحدة تعلو الاخرى وهذا ما يعرف بالسحب العدسية.

السحابة العدسية في ريف دمشق :