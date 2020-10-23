انستغرام يضيف ميزة جديدة لجميع المستخدمين

أضافت منصة انستغرام المملوكة لـ فيسبوك ، ميزة جديدة على التطبيق لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد .

أخبار التكنولوجيا – انستغرام

حيث يدعم نظام تشغيل أندرويد منذ عام 2006 ميزة اختصارات التطبيقات، ولكن انستغرام لم يدعم هذه الخاصية حتى اليوم.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن الضغط المطول على أيقونة التطبيق من على الشاشة الرئيسية للهاتف، وسيظهر لك مجموعة من الاختصارات أهمها “الكاميرا، إنشاء منشور جديد، فتح الرسائل المباشرة، عرض النشاط”، مع دعم وضع هذه الاختصارات كرموز على الشاشة الرئيسية للوصول إليها بشكل أسرع وبدون فتح التطبيق.

كما قامت انستغرام بإعادة أرشيف الستوري “القصص”، الذي تم تنظيمه في ثلاثة أقسام، الأول يسرد لك جميع قصصك بترتيب زمني عكسي، الثاني يعرض التقويم، والثالث يعرض الخريطة الذي يتم ملؤها فقط إذا قمت بإرفاق معلومات الموقع بقصصك، على أن يكون الأرشيف مرئياً لك فقط.

وهذه الميزات الجديدة أصبحت متاحة اليوم لجميع مستخدمي نظام تشغيل أندرويد.