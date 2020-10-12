المصور الذي حذف “ركبة” نجوى كرم يبرر ما حصل

برر المصور الفوتوغرافي ذبيان سعد، سبب اختفاء ركبة الفنانة نجوى كرم في إحدى صورها خلال ظهورها الأخير في برنامج “The voice senior”.

ونشر المصور تغريدة عبر حسابه على تويتر علق فيها على الجدل الكبير الحاصل لاختفاء ركبة نجوى كرم في صورة لها، مرفقاً التغريدة بصورتين إحداهما تظهر وجود ركبتها.

واعترف ذبيان بأن ما حدث كان خطأ منه، وأنه نشر الصور دون أن ينتبه للخطأ فيها بسبب السرعة، مضيفاً أن الصحافة تركت كل ما هو جميل في إطلالة نجوى واهتمت بصورة واحدة فقط.

@najwakaram

الإعتراف بالخطأ فضيلة بعتت صورة #نجوى_كرم ما انتبهت للركبة لانو عالسرعة؛ بس معقولة عناوين الصحافة شو رخيصة تركتو كل شي حلو بنجوى من اطلالتها لفستانها ولهضامتها بالبرنامج و ركزتوا عالركبة وهيدي صورة نجوى مع الركبة.

للأسف صرنا صحافة الترند مش صحافة القلم المحترم pic.twitter.com/zjYZJwpRcN — Zobian Saad Photographer (@ZobianP) October 9, 2020

ولم يقنع تبرير سعد الجمهور الذي رأى أن الصورة ما زالت غير جيدة وبها شيء غير منطقي، معتبرين أن الصورة التي وضعها تشير إلى أنه قام بتركيب “ركبة” للصورة وأنها معدلة أيضاً باستخدام الفوتوشوب.