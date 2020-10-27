الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي.. أسعار الصرف اليوم

تستمر الليرة التركية بانهيارها أمام الدولار الأمريكي خلال التداولات المصرفية الذي سجلتها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر – تشرين الأول، ويعتبر المستوى الذي وصلت له محرج وخسارة كبيرة.

الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي

ووفقاَ للتعاملات التي سجلتها الليرة التـركية فقد هبطت إلى ما دون الـ8.1 ليرة للدولار الأمريكي ، يعد ذلك أطول خسارة تسجلها منذ عام 1999.

وسجلت الليرة أمس تداولها بسعر 8.0006 ، ويأتي التراجع الجديد للعملة التركية مدفوعاً بالتبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع.

وكانت اللـيرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 25٪ هذا العام ، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.