السويداء .. الأمن يحرر مختطفين من قبل مجموعات خارجة عن القانون

تمكن الأمن السوري من تحرير عدد من المختطفين من قبل مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء.

ونقلت وكالة سانا عن صدر أمني ، أنه وبعد عمليتين نوعيتين، يوم أمس الثلاثاء، تم تحرير عدد من المخطوفين في منطقة ظهر الجبل وريف السويداء الغربي من أيدي مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تمتهن الخطف لطلب فديات مالية.

وعن تفاصيل العملية، بين المصدر أن دورية من الجهات المختصة توجهت قبل يومين إلى منطقة ظهر ، ليتم إطلاق النار عليها من قبل مسلحين خارجين عن القانون، ما أدى إلى استشهاد عنصر وإصابة آخرين.

ورد عناصر الدورية على مصدر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد الخاطفين وتحرير مخطوف ينحدر من مدينة النبك بريف دمشق.

وبين المصدر أنه وفي عملية نوعية أخرى تم تحرير مخطوفين اثنين من محافظة درعا وتم تسليم المخطوفين المحررين إلى ذويهم.

والمختطفون هم: المخطوف أحمد الزيبق 41 عاماً، مضى على اختطافه 11 يوماً ، سلطان الفروح 72 عاماً ، إياد القبلان 31 عاماً .